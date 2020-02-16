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Ландескуг разочарован поражением «Колорадо» в матче стадионной серии с «Лос-Анджелесом»

10:34
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Форвард и капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:3). Эта игра состоялась на открытом воздухе в рамках стадионной серии.

— Мы очень хотели выиграть этот матч, — цитирует Ландескуга официальный сайт НХЛ. — Болельщики отлично поддерживали нас всю игру. Мы разочарованы тем, что не смогли подарить им счастливый финал. В целом, это был хороший опыт. Но здорово было бы набрать два очка.

В составе победителей хет-трик сделал Тайлер Тоффоли.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stadium-series-avalanche-vs-kings-game-recap/c-315132640?sf117528110=1

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