НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Колорадо" Габриэль Ландескуг. 26-летний швед забросил победную шайбу в овертайме матча с "Сан-Хосе"​ (4:3 ОТ).

Второй звездой стал голкипер "Бостона" Туукка Раск, отразивший все 39 бросков в победном матче с "Коламбусом" (3:0). 32-летний финн оформил свой шестой шатаут за всю карьеру в плей-офф.

Третьей звездой назван форвард "Колорадо" Джей Ти Комфер. 24-летний американец набрал 3 (2+1) очка в матче с "Сан-Хосе"​ (4:3 ОТ).

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