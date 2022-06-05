Ландескуг считает, что на фол Кейна на Кадри должны обратить внимание в НХЛ

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг прокомментировал силовой прием форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна на Наземе Кадри.

«Нас с юных лет учат, что так делать нельзя, особенно на таком расстоянии от борта... Я уверен, что на это обратят внимание», — приводит слова Ландескуг пресс-служба клуба.

31-летний канадец травмировался после того, как форвард «Ойлерз» Эвандер Кейн толкнул его на борт в третьем матче серии. Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, Кадри пропустит оставшиеся матчи серии.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо». Четвертый матч пройдет 7 июня и начнется в 3:00 мск.