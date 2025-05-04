Ландескуг — о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли: «Полный отстой»

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Завершать сезон еще довольно рано, поэтому трудно описать этот вылет другими словами, кроме как отстой. Это действительно отстой. Я просто не был готов завершить сезон, если честно. Люблю этих ребят, люблю нашу команду, люблю борьбу, которую мы продолжаем демонстрировать снова и снова. Просто сегодня был не наш вечер, и поэтому мы закончили сезон. Хет-трик Рантанена? Мне абсолютно все равно, кто забивает голы у соперника. Микко — один из моих лучших друзей, и я люблю его, но мне было все равно, забил он или кто-то другой. Мы проиграли», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В седьмом матче «Эваланш» проиграли «Далласу» (2:4) и уступили в серии с общим счетом 3-4. В последней игре нападающий «Старз» Микко Рантанен, ранее выступавший на протяжении 10 лет за «Колорадо», отметился хет-триком и результативной передачей.