Ламорелло вспомнил уникальную историю конца 80-х: «Фетисова в СССР принимали как мировую рок-звезду»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил уникальные факты из биографии его бывшего хоккеиста Вячеслава Фетисова.

— Вы упомянули о враждебном отношении ряда североамериканских игроков к подписанию контрактов с советскими хоккеистами. Насколько сильны вообще тогда были антисоветские настроения? Был случай, что вы привезли Фетисова и Касатонова на день рождения капитана команды и там был Дон Черри, который демонстративно от них отвернулся и не поздоровался.

— Этот факт я не помню. Но что касается игроков, то такое было — со стороны не всех, конечно, но многих. У такого отношения была еще и религиозная составляющая (СССР был атеистическим государством. — Прим. И.Р.). Было много политиков, которые напирали и на политический, и на религиозный аспекты, так что было нелегко.

Я этим людям объяснял: как вы можете так к нему относиться, если они там лишили Славу всего?! Власти воспринимали его так, словно он уже и не гражданин СССР. В то время в советские загранпаспорта требовалась не только виза другого государства на въезд, но и своего — на выезд. И в какой-то момент ему потребовалось для этого собрать пятьсот или сколько-то там подписей. Вы спросите, как такое возможно? Но это было!

Не забуду одну из своих поездок, а их было много, например, я был в Москве в тот день, когда там открывался первый «Макдоналдс», и видел эту огромную очередь. А еще был там, когда в Москве на стадионе выступали группы Bon Jovi и Scorpions, которая пела там свою знаменитую Wind of Changes («Ветер перемен», посвященную перестройке в СССР. Московский международный фестиваль мира с их участием проходил в августе 1989 года. — Прим. И.Р.). И на том же концерте с толпой со сцены разговаривал Фетисов. Перед Bon Jovi, как разогрев! Его принимали не хуже знаменитых на весь мир рок-звезд. И он должен был собрать сотни подписей, чтобы ему дали возможность получить загранпаспорт и выехать! Безумие!

— В это сложно поверить. Но сейчас, к сожалению, уже легче, чем 15-20 лет назад. Отношения между Россией и США теперь снова гораздо холоднее, чем тогда.

— Да, все меняется. Но историю изменить нельзя. А это — история.