Ламорелло вспомнил уникальную историю конца 80-х: «Фетисова в СССР принимали как мировую рок-звезду»
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил уникальные факты из биографии его бывшего хоккеиста Вячеслава Фетисова.
— Вы упомянули о враждебном отношении ряда североамериканских игроков к подписанию контрактов с советскими хоккеистами. Насколько сильны вообще тогда были антисоветские настроения? Был случай, что вы привезли Фетисова и Касатонова на день рождения капитана команды и там был Дон Черри, который демонстративно от них отвернулся и не поздоровался.
— Этот факт я не помню. Но что касается игроков, то такое было — со стороны не всех, конечно, но многих. У такого отношения была еще и религиозная составляющая (СССР был атеистическим государством. — Прим. И.Р.). Было много политиков, которые напирали и на политический, и на религиозный аспекты, так что было нелегко.
Я этим людям объяснял: как вы можете так к нему относиться, если они там лишили Славу всего?! Власти воспринимали его так, словно он уже и не гражданин СССР. В то время в советские загранпаспорта требовалась не только виза другого государства на въезд, но и своего — на выезд. И в какой-то момент ему потребовалось для этого собрать пятьсот или сколько-то там подписей. Вы спросите, как такое возможно? Но это было!
Не забуду одну из своих поездок, а их было много, например, я был в Москве в тот день, когда там открывался первый «Макдоналдс», и видел эту огромную очередь. А еще был там, когда в Москве на стадионе выступали группы Bon Jovi и Scorpions, которая пела там свою знаменитую Wind of Changes («Ветер перемен», посвященную перестройке в СССР. Московский международный фестиваль мира с их участием проходил в августе 1989 года. — Прим. И.Р.). И на том же концерте с толпой со сцены разговаривал Фетисов. Перед Bon Jovi, как разогрев! Его принимали не хуже знаменитых на весь мир рок-звезд. И он должен был собрать сотни подписей, чтобы ему дали возможность получить загранпаспорт и выехать! Безумие!
— В это сложно поверить. Но сейчас, к сожалению, уже легче, чем 15-20 лет назад. Отношения между Россией и США теперь снова гораздо холоднее, чем тогда.
— Да, все меняется. Но историю изменить нельзя. А это — история.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4