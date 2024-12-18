Ламорелло — о легендарном советском тренере Тихонове: «Не сдержал свое слово, и я уже не мог ему верить»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ», рассказывая об отъезде первых советских игроков в НХЛ, вспомнил о впечатлениях от общения с легендарным советским тренером Виктором Тихоновым.

— Бытовала версия, что министр обороны СССР Дмитрий Язов не хотел отпускать Фетисова как раз из-за упомянутого вами ордена Ленина. Мол, как это: человек получил высшую государственную награду страны — и после этого поедет играть во враждебную Америку?!

— Не знаю, так это или нет. Я всегда слышал, что такова позиция Тихонова, но не могу знать, что было выше или ниже. Факт, что после чемпионата мира Слава поехал на Черное море, но после возвращения ему сказали: нет, ты никуда не уедешь.

— Какое впечатление на вас произвел Виктор Тихонов при личном контакте в Калгари? И общались ли вы с ним когда-нибудь после?

— Я встретился с ним в отеле, когда сборная СССР приехала играть на Олимпиаду. У меня с собой был свитер «Дэвилз» с фамилией и номером Фетисова на спине. И он дал мне слово, что Слава приедет. Но время шло, и на следующий год звучали ровно те же слова, а за кулисами он не позволял игрокам уезжать. Поэтому затем я уже не мог верить ему.

— Как вы думаете, с учетом достижений Тихонова в мировом хоккее, если бы какой-нибудь экстравагантный генеральный менеджер уговорил его попробовать силы в НХЛ, из этого могло бы что-то получиться?

— Не могу ответить на этот вопрос. Никогда не думал об этом. Интересно было бы подумать об этом применительно к тренеру, который был до Тихонова и с которого в советском хоккее все начиналось и он был ментором Славы (Ламорелло явно имеет в виду Анатолия Тарасова. — Прим. И.Р.).

Что же касается Тихонова... Не знаю, как он тренировал, как общался с людьми. Но все, что я слышал, сводилось к тому, что это делалось через страх. Если так, то в НХЛ это бы не сработало.