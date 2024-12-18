Ламорелло — о легендарном советском тренере Тихонове: «Не сдержал свое слово, и я уже не мог ему верить»
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ», рассказывая об отъезде первых советских игроков в НХЛ, вспомнил о впечатлениях от общения с легендарным советским тренером Виктором Тихоновым.
— Бытовала версия, что министр обороны СССР Дмитрий Язов не хотел отпускать Фетисова как раз из-за упомянутого вами ордена Ленина. Мол, как это: человек получил высшую государственную награду страны — и после этого поедет играть во враждебную Америку?!
— Не знаю, так это или нет. Я всегда слышал, что такова позиция Тихонова, но не могу знать, что было выше или ниже. Факт, что после чемпионата мира Слава поехал на Черное море, но после возвращения ему сказали: нет, ты никуда не уедешь.
— Какое впечатление на вас произвел Виктор Тихонов при личном контакте в Калгари? И общались ли вы с ним когда-нибудь после?
— Я встретился с ним в отеле, когда сборная СССР приехала играть на Олимпиаду. У меня с собой был свитер «Дэвилз» с фамилией и номером Фетисова на спине. И он дал мне слово, что Слава приедет. Но время шло, и на следующий год звучали ровно те же слова, а за кулисами он не позволял игрокам уезжать. Поэтому затем я уже не мог верить ему.
— Как вы думаете, с учетом достижений Тихонова в мировом хоккее, если бы какой-нибудь экстравагантный генеральный менеджер уговорил его попробовать силы в НХЛ, из этого могло бы что-то получиться?
— Не могу ответить на этот вопрос. Никогда не думал об этом. Интересно было бы подумать об этом применительно к тренеру, который был до Тихонова и с которого в советском хоккее все начиналось и он был ментором Славы (Ламорелло явно имеет в виду Анатолия Тарасова. — Прим. И.Р.).
Что же касается Тихонова... Не знаю, как он тренировал, как общался с людьми. Но все, что я слышал, сводилось к тому, что это делалось через страх. Если так, то в НХЛ это бы не сработало.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4