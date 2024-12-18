Ламорелло: «Опыт работы с Могильным и Ковальчуком — фантастический»
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался об опыте работы в «Дьяволах» с двумя российскими суперзвездами — Александром Могильным и Ильей Ковальчуком.
— В 90-е у вас была очень рабочая команда, без суперзвезд (исключая вратаря Бродера) и топ-зарплат в НХЛ. Но позже вы выменяли в «Ванкувере» Александра Могильного, в «Атланте» — Илью Ковальчука. Как оцениваете опыт работы с этими нападающими?
— С обоими — фантастически. Алекс пришел в команду и отдал ей все, выиграв в 2000 году Кубок Стэнли. Он был хоккеистом, который умеет все, одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру. Какая скорость, какая способность выходить хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ты все время хотел видеть его на площадке! По хоккейному чутью он был исключительным. Я бы мечтал, чтобы Могильный оказался у нас, когда он был моложе и только пришел в лигу!
То же самое скажу о Ковальчуке. Я решил, что нам нужен конкретный игрок, и мы много за него отдали. Он пришел — и мы вышли в финал Кубка. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы его выиграть. И его бы тоже мечтал видеть у нас раньше, когда он пришел в «Атланту», новую команду в лиге. Но и когда он оказался у нас, то еще был на высоте. Мы встречались и когда он уже вернулся в КХЛ. И когда стал генеральным менеджером (сборной России на Олимпиаде в Пекине. — Прим. И.Р.), пришел ко мне в офис, и мы провели несколько часов вместе.
— Он просил поделиться опытом, задавал вопросы?
— Много вопросов!
— Вы сказали, что хотите видеть Могильного в Зале славы. Почему, по-вашему, этого до сих пор не произошло — ведь член Тройного золотого клуба закончил карьеру уже давно?
— У меня нет ответа.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4