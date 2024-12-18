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Сегодня, 17:38

Ламорелло: «Опыт работы с Могильным и Ковальчуком — фантастический»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался об опыте работы в «Дьяволах» с двумя российскими суперзвездами — Александром Могильным и Ильей Ковальчуком.

Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и&nbsp;Лу&nbsp;Ламорелло. «Предлагал Фетисову сбежать под покровом ночи на самолете. Но он отказался». Эксклюзив с легендарным генменеджером Ламорелло

 — В 90-е у вас была очень рабочая команда, без суперзвезд (исключая вратаря Бродера) и топ-зарплат в НХЛ. Но позже вы выменяли в «Ванкувере» Александра Могильного, в «Атланте» — Илью Ковальчука. Как оцениваете опыт работы с этими нападающими?

 — С обоими — фантастически. Алекс пришел в команду и отдал ей все, выиграв в 2000 году Кубок Стэнли. Он был хоккеистом, который умеет все, одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру. Какая скорость, какая способность выходить хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ты все время хотел видеть его на площадке! По хоккейному чутью он был исключительным. Я бы мечтал, чтобы Могильный оказался у нас, когда он был моложе и только пришел в лигу!

То же самое скажу о Ковальчуке. Я решил, что нам нужен конкретный игрок, и мы много за него отдали. Он пришел — и мы вышли в финал Кубка. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы его выиграть. И его бы тоже мечтал видеть у нас раньше, когда он пришел в «Атланту», новую команду в лиге. Но и когда он оказался у нас, то еще был на высоте. Мы встречались и когда он уже вернулся в КХЛ. И когда стал генеральным менеджером (сборной России на Олимпиаде в Пекине. — Прим. И.Р.), пришел ко мне в офис, и мы провели несколько часов вместе.

 — Он просил поделиться опытом, задавал вопросы?

 — Много вопросов!

 — Вы сказали, что хотите видеть Могильного в Зале славы. Почему, по-вашему, этого до сих пор не произошло — ведь член Тройного золотого клуба закончил карьеру уже давно?

 — У меня нет ответа.

Александр Могильный
Илья Ковальчук
Лу Ламорелло
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«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
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Бывший генменеджер «Нью-Джерси» вспомнил драку Ковальчука в первом матче за клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Сан-Хосе 34 11 23 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
8.12
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19.12
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22.12
23.12
18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
18.12 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
 0 : 3
18.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 3 : 4
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