Ламорелло: «Ларионов мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас, если бы этого захотел»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался о трехкратном обладателе Кубка Стэнли, двукратном олимпийском чемпионе, члене Тройного золотого клуба, а сейчас главном тренере нижегородского «Торпедо» Игоре Ларионове.

— Вы отлично знаете Ларионова, хоть никогда в своих командах с ним не пересекались. Вас не удивило, что он в 60 лет захотел стать тренером? И, по-вашему, он мог бы занять эту должность и быть в ней успешным в клубе НХЛ?

— Думаю, он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас, если бы этого захотел и был в этом заинтересован. Есть причина, почему его называют Профессором. Ларионов чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает. Он знает и видит игру, любит работать с молодыми хоккеистами. Да и с теми, кто постарше.

А насчет 60 лет... Это просто число, не более того. В хоккее нет ничего, чего Игорь не мог бы достичь, если бы хотел. У него есть все, начиная с интеллекта, продолжая здравым смыслом и заканчивая тем, что он хороший человек, который заботится об окружающих людях и может с ними общаться.