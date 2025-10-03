Лакомб подписал новый контракт с «Анахаймом», который стал крупнейшим по сумме в истории клуба
«Анахайм» объявил о подписании нового контракта с защитником Джексоном Лакомбом.
Соглашение рассчитано на восемь лет — до конца сезона-2033/34.
По информации Sportsnet, 24-летний игрок будет зарабатывать 9 миллионов долларов в год в среднем. Всего он получит 72 миллиона долларов, что является рекордом «Анахайма» по общей сумме зарплаты.
«Сегодня волнительный день для моей семьи. Благодарен клубу за веру в меня. Я без раздумий решил посвятить свое будущее «Дакс» и округу Ориндж. Мы создаем здесь нечто особенное, и я рад сделать все возможное, чтобы помочь этой команде победить», — заявил хоккеист.
Лакомб выступает за «Дакс» с 2022 года. В сезоне-2024/25 защитник набрал 43 (14+29) очка в 75 матчах за команду.
