Лафренье подписал новый контракт с «Рейнджерс» на 52 миллиона долларов

Форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на 7 лет, по контракту хоккеист получит 52,12 миллиона долларов.

В текущем сезоне Лафренье провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очков.