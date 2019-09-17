Эксперт TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг драфта НХЛ-2020. В топ-20, по его версии, вошли два российских игрока: 17-летний вратарь СКА-1946 Ярослав Аскаров и 17-летний нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров .

10-ка лучших драфта НХЛ-2020, по его мнению, выглядит следующим образом:

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

4. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. н. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

6. в. Ярослав Аскаров (СКА-1946, Россия)

7. н. Хендрикс Лапьер («Шикутими», QMJHL)

8. з. Джейми Дриcдейл («Эри», OHL)

9. н. Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)

10. з. Джастин Бэррон («Галифакс», QMJHL)

...13. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия)