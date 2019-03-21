Ладислав Надь завершил игровую карьеру

Словацкий нападающий Ладислав Надь принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Complete Hockey News. Последние несколько сезонов 39-летний хоккеист выступал за родине в составе "Кошице".

Напомним, что Надь провел 435 матчей в НХЛ и набрал 311 (115+196) очков в составе таких команд, как "Сент-Луис", "Финикс", "Даллас" и "Лос-Анджелес". После он играл в КХЛ за "Северсталь", "Лев", минское "Динамо" и "Слован".

В составе сборной Словакии Надь выигрывал золото чемпионата мира-2002, а также дважды – бронзу, в 1999 и 2003 годах.