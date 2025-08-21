Лабиринт на кукурузном поле построили в США в честь рекорда Овечкина

Американская ферма «Саммерс» посвятила свой лабиринт на кукурузном поле рекорду российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

На кукурузном поле изображен Овечкин в момент броска по воротам, а также эмблема «Вашингтона» и надпись «GR8NESS 895».

Площадь лабиринта составляет свыше 2,4 гектара, он будет открыт для свободного посещения с 23 августа. Часть выручки от его работы направят на благотворительность.

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего форварда 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.