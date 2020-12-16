Лабарбера станет новым тренером вратарей «Калгари»

«Калгари» назначил нового тренера вратарей. Теперь с голкиперами будет работать экс-вратарь «Финикса» и «Лос-Анджелеса» Джейсон Лабарбера, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Лабарбера присоединится к команде после окончания молодежного чемпионата мира-2021. Он входит в тренерский штаб молодежной сборной Канады.

Бывший тренер вратарей «Огоньков» Джордан Сигалет назначен главой департамента, который занимается развитием вратарей во всей системе клуба.