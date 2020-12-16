НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лабарбера станет новым тренером вратарей «Калгари»

19:22
Теги:

«Калгари» назначил нового тренера вратарей. Теперь с голкиперами будет работать экс-вратарь «Финикса» и «Лос-Анджелеса» Джейсон Лабарбера, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Лабарбера присоединится к команде после окончания молодежного чемпионата мира-2021. Он входит в тренерский штаб молодежной сборной Канады.

Бывший тренер вратарей «Огоньков» Джордан Сигалет назначен главой департамента, который занимается развитием вратарей во всей системе клуба.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир