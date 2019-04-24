Лабанк, Гудроу и Раск – звезды дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Сан-Хосе" Кевин Лабанк, который в матче с "Вегасом" (5:4 ОТ, 4-3) набрал четыре очка (3+1).

Второй звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Барклай Гудроу, забросивший победную шайбу в седьмом матче плей-офф против "Вегаса" (5:4 ОТ, 4-3).

Третьей звездой назван голкипер "Бостона" Туукка Раск, отразивший 32 броска из 33-х в победном матче с "Торонто" (5:1, 4-3).

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