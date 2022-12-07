Неизвестные обокрали квартиру Сошникова в Москве

Квартиру нападающего «Айлендерс» Никиты Сошникова обокрали в Москве, сообщает Telegram-канал «BreakingMash».

По данным источника, воры украли конверты с деньгами на сумму 1700 долларов и 2000 евро.

Отмечается, что ключи попали в руки злоумышленников после того, как попали в руки сотрудников службы охраны дома.

В этом сезоне 29-летний Сошников провел за «Айлендерс» 3 матча и не отметился результативными действиями, при показателе полезности «-2».