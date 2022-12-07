Неизвестные обокрали квартиру Сошникова в Москве
Квартиру нападающего «Айлендерс» Никиты Сошникова обокрали в Москве, сообщает Telegram-канал «BreakingMash».
По данным источника, воры украли конверты с деньгами на сумму 1700 долларов и 2000 евро.
Отмечается, что ключи попали в руки злоумышленников после того, как попали в руки сотрудников службы охраны дома.
В этом сезоне 29-летний Сошников провел за «Айлендерс» 3 матча и не отметился результативными действиями, при показателе полезности «-2».
Источник: https://t.me/breakingmash/40441
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|И
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|П
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|21
|5
|43
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|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
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|8
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|25
|10
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|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
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9.12
10.12
11.12
12.12
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|3 : 0
|7.12
|03:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 5
|7.12
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|4 : 1
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|7.12
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 7
|7.12
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|5 : 2
|7.12
|04:30
|
Даллас – Торонто
|0 : 4
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|4 : 3 ОТ
|7.12
|06:00
|
Сиэтл – Монреаль
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
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