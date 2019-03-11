Кузнецова спросили о рекордах Овечкина и Малкина. Он ответил в своем стиле. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос журналистки о рекордах одноклубника Александра Овечкина и форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина.
Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину осталось набрать одно очко до 1200 баллов за карьеру, 32-летнему Евгению Малкину – два очка до 1000 баллов.
В последнем матче регулярки "Вашингтон" обыграл "Виннипег" со счетом 3:1, а в свледующей игре встретится с "Питтсбургом".
Для @Kuzya92 главное, чтобы было целое. А для вас? pic.twitter.com/TrObld8Nkq– Vi (@victoryufa) 11 марта 2019 г.
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