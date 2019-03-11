Кузнецова спросили о рекордах Овечкина и Малкина. Он ответил в своем стиле. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос журналистки о рекордах одноклубника Александра Овечкина и форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина.

Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину осталось набрать одно очко до 1200 баллов за карьеру, 32-летнему Евгению Малкину – два очка до 1000 баллов.

В последнем матче регулярки "Вашингтон" обыграл "Виннипег" со счетом 3:1, а в свледующей игре встретится с "Питтсбургом".