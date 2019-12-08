Кузнецова развели с Овечкиным после восстановлени Бэкстрема

«Вашингтон» проводит тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Как сообщает журналист Том Гилитт, в занятии принимает участие восстановившийся после травмы форвард Никлас Бэкстрем. Нападающий занимается в первом звене вместе с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном.

Россияни Евгений Кузнецов, игравший в отутствие Бэкстрема в первой тройке, переведен во вторую к Ти Джею Оши и Якубу Вране.