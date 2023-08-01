Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене в другую команду. Форвард сообщил, что узнал об этом из прессы.
«Я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотки, то в одну команду перехожу, то еще куда-то. А я сам особо и не знаю. К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них. Надеюсь, все будет хорошо, и получится в хоккей поиграть еще немножко. Куда отправят, туда поеду», — заявил Кузнецов в видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Трактора».
Ранее Кузнецов вошел в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet.
Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -