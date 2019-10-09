Кузнецов забросил в первом матче после дисквалификации. Видео
03:20
«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». На 5-й минуте первого периода голом отметился россиянин Евгений Кузнецов.
Примечательно, что российский нападающий пропустил начало сезона из-за дисквалификации, поэтому для него это первая игра в этом сезоне.
He back. @Kuzya92 #CapsStars #ALLCAPS pic.twitter.com/Fh3iyaI4Z1— Washington Capitals (@Capitals) October 8, 2019
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