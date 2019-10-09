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Кузнецов забросил в первом матче после дисквалификации. Видео

03:20
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». На 5-й минуте первого периода голом отметился россиянин Евгений Кузнецов.

Примечательно, что российский нападающий пропустил начало сезона из-за дисквалификации, поэтому для него это первая игра в этом сезоне.

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