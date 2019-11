Кузнецов забросил шестую шайбу в сезоне, реализовав выход на один с вратарем

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас» (2:0, середина первого периода). На 58-й секунде отличился Евгений Кузнецов, реализовавший выход один на один с вратарем. Результативной передачей отметился Дмитрий Орлов. В 15 встречах Кузнецов набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+8».

