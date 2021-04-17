Кузнецов забросил шайбу в матче с «Филадельфией», все голы «Вашингтона» у россиян
21:02
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии». 28-летний форвард отличился во втором периоде, сделав счет 4:2 в пользу «Столичных».
Также на его счету в этой встрече две голевые передачи.
Напомним, что дубль в этом матче у Александра Овечкина, еще одна шайба у Дмитрий Орлова.
Таким образом, все шайбы в составе «Вашингтона» забросили россияне.
Кузнецов в этом сезоне провел 35 матчей и набрал 24 (8+16) очка.
SPICY STUFF ? pic.twitter.com/meQJ1UkAXp— Washington Capitals (@Capitals) April 17, 2021
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