Кузнецов забросил «Питтсбургу» из своей зоны

«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Он перехватил шайбу и из своей зоны отправил ее между ногами Джейка Гюнцеля в пустые ворота.

Для 29-летнего россиянина этот гол стал 23-м в текущем сезоне.