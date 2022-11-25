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25 ноября, 23:40

Кузнецов забросил эффектную шайбу в падении в матче с «Калгари»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Кузнецов (слева).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» — 2:0.

В конце второго периода россиянин получил шайбу в центре площадки, ушел от троих игроков «Флэймз» и эффектно забросил в падении.

Кузнецов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на его счету 16 (3+13) очков в 21 матче.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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