Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». На 18-й минуте третьего периода счет стал 3:4.

Голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, который реализовал большинство «Кэпиталз». Для 30-летнего россиянина эта шайба стала 9-й в текущем сезоне.