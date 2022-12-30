Кузнецов забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него эта шайба стала шестой в сезоне-2022/23.