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«Вашингтон» — «Детройт»: Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео

03:10
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«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В начале второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Для 29-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 5-й в этом сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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