«Вашингтон» — «Детройт»: Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео
03:10
«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В начале второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.
Для 29-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 5-й в этом сезоне.
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