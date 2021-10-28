«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В начале второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Для 29-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 5-й в этом сезоне.