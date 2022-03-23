Кузнецов забросил 22-ю шайбу за сезон

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». В середине первого периода «Кэпс» реализовали большинство.

На 9-й минуте первого периода готм отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него этот гол стал 22-м в текущем сезоне.