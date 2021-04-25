Кузнецов высказал свое мнение о крупной победе «Вашингтона» над «Айлендерс»
07:46
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов 25 апреля прокомментировал победу над «Айлендерс» (6:3) в матче регулярного сезона НХЛ.
«Нам удался старт встречи, мне кажется, в первом периоде мы показывали едва ли не лучший хоккей в сезоне. Отличная игра в атаке дала нам импульс и дальше действовать активно, приятно, что удалось одержать победу», — цитирует Кузнецова официальный сайт клуба.
В активе 28-летнего россиянина три (1+2) очка во встрече с «островитянами».
После этого матча «Вашингтон» с 66 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.
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