НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов — вторая звезда матча с «Филадельфией»

06:40
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 Б). Россиянин стал автором победного буллита.

Первой звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, сделавший 35 сэйвов, а замкнул тройку лучших вратарь «Кэпиталз» Брейден Холтби, отразивший 30 бросков.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир