Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 Б). Россиянин стал автором победного буллита.

Первой звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, сделавший 35 сэйвов, а замкнул тройку лучших вратарь «Кэпиталз» Брейден Холтби, отразивший 30 бросков.

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