НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов был признан второй звездой дня: на его счету дубль в матче против «Аризоны» (3:4Б). Россиянин продлил результативную серию до четырех матчей кряду, теперь на его счету 18 (8+10) очков в 16 встречах.

Лучшим игроком был признан форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который забросил две шайбы в ворота «Оттавы» (8:2). Третья звезда: защитник «Ураганов» Джоэль Эдмундсон, на счету которого 3 (1+2) балла. Это первые очки хоккеиста в этом сезоне.

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