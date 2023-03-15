Кузнецов впервые за 8 лет не набирает очков в шести матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не делает результативных действий в шести матчах подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

За это время «Кэпиталз» обыграли «Анахайм» (3:2), Сан-Хосе (8:3) и «Айлендерс» (5:1), уступив «Лос-Анджелесу» (2:4), «Нью-Джерси» (2:3) и «Рейнджерс» (3:5).

Такая серия случилась с 30-летним россиянином впервые с сезона-2014/15, когда он не набирал очков 9 матчей подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету Кузнецова 50 очков (11+39) за 67 матчей в регулярке НХЛ.