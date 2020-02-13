Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов возобновил тренировки на льду. Пока он занимается индивидуально, сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Kuznetsov (upper body) is on the ice after the morning skate working with the assistants. Good sign, I'd say. #Caps pic.twitter.com/j9dqOZjvK3 — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) February 13, 2020

27-летний хоккеист получил травму в игре с «Айлендерс» (3:5). В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 46 (19+27) очков в 53 матчах.