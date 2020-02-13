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Кузнецов возобновил тренировки на льду

22:25
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов возобновил тренировки на льду. Пока он занимается индивидуально, сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

27-летний хоккеист получил травму в игре с «Айлендерс» (3:5). В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 46 (19+27) очков в 53 матчах.

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