Кузнецов вошел в число самых недооцененных игроков НХЛ по версии самих хоккеистов

Нападающий и капитан "Флориды" Александр Барков признан самым недооцененным игроком лиги по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт организации. 23-летний финн русского происхождения 21,5 процента голосов.

На второй строчке расположился форвард "Вашингтона" Ларс Никлас Бэкстрем с 11,4 процентами. Центральный нападающий "Тампы-Бэй" Брэйден Пойнт стал третьим (7,7 процентов).

Четвертое место занял 26-летний российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов (4,4 процента). Спортсмен набрал 64 (19+45) очков за "Кэпиталз" в 67 играх в текущем сезоне.

Пятерку замкнул 22-летний финский форвард "Колорадо" Микко Рантанен – 4,4 процента.

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