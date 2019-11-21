Кузнецов вернулся в Instagram. Он удалил в нем все записи после дисквалификации

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановил свой аккаунт в Instagram. Все записи, которые были сделаны до дисквалификации, удалены.

На данный момент на странице хоккеиста три фотографии. На последней из них он вместе с партнером по «Кэпиталз» Дмитрием Орловым.

Ранее хоккеист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопиновых правил. В его организме обнаружен кокаин.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. В этот день Кузнецов выходил на лед в составе сборной России в матче за третье место чемпионата мира-2019 против Чехии (3:2 Б). Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года до 12 июня 2023-го.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок. Сам хоккеист в интервью «СЭ» заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу. Еще до дисквалификации он удалил все посты и закрыл свой аккаунт в Instagram. Дисквалификация распространяется только на международные соревнования — хоккеист продолжает выступать в НХЛ за «Вашингтон».

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