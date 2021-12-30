Кузнецов в меньшинстве забросил «Нэшвиллу». Видео

«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». На 15-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

29-летний россиянин в меньшинстве забросил шайбу. Для него этот гол стал 10-м в этом сезоне.