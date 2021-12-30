Кузнецов в меньшинстве забросил «Нэшвиллу». Видео
05:43
«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». На 15-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.
29-летний россиянин в меньшинстве забросил шайбу. Для него этот гол стал 10-м в этом сезоне.
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