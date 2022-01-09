Кузнецов в матче с «Миннесотой» забросил 12-ю шайбу в сезоне. Ему ассистировал Овечкин

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

29-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте с передачи Александра Овечкина и сделал счет 2:0.

На данный момент на счету Кузнецова 34 (12+22) очка в 33 матчах сезона.