Кузнецов в матче с «Миннесотой» забросил 12-ю шайбу в сезоне. Ему ассистировал Овечкин
05:22
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
29-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте с передачи Александра Овечкина и сделал счет 2:0.
На данный момент на счету Кузнецова 34 (12+22) очка в 33 матчах сезона.
Ope lemme just squeeze this one by ya pic.twitter.com/VH6Q0nv4Q9— Washington Capitals (@Capitals) January 9, 2022
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю