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Кузнецов в матче с «Миннесотой» забросил 12-ю шайбу в сезоне. Ему ассистировал Овечкин

05:22
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

29-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте с передачи Александра Овечкина и сделал счет 2:0.

На данный момент на счету Кузнецова 34 (12+22) очка в 33 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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