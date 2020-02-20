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Кузнецов сыграет с «Монреалем»

18:31
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Россиянин наигрывался во втором звене, сообщает в Twitter журналистка Саманта Пелл.

27-летний Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Айлендерс» (3:5). Нападающий попал под силовой прием форварда «Островитян» Лео Комарова.

Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, набрав 46 (19+27) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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