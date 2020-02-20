Кузнецов сыграет с «Монреалем»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Россиянин наигрывался во втором звене, сообщает в Twitter журналистка Саманта Пелл.

Capitals expected lines vs Montreal:



Ovechkin-Backstrom-Wilson

Vrana-Kuznetsov-Oshie

Hagelin-Eller-Panik

Boyd-Dowd-Hathaway



Dillon-Carlson

Orlov-Jensen

Kempny-Gudas — Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 20, 2020

27-летний Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Айлендерс» (3:5). Нападающий попал под силовой прием форварда «Островитян» Лео Комарова.

Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, набрав 46 (19+27) очков.