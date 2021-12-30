Кузнецов стал первой звездой матча «Вашингтон» — «Нэшвилл», Тренин — третьей
06:31
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нэшвилл» (5:3).
Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который забросил победную шайбу. Второй звездой стал защитник Джон Карлсон, набравший 4 (1+3) очка.
Замкнул тройку российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин. Он отметился одним голом.
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