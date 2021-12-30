Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов стал первой звездой матча «Вашингтон» — «Нэшвилл», Тренин — третьей

06:31
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нэшвилл» (5:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который забросил победную шайбу. Второй звездой стал защитник Джон Карлсон, набравший 4 (1+3) очка.

Замкнул тройку российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин. Он отметился одним голом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?
ПФР рассказал о январских выплатах пенсионерам
0
Реклама