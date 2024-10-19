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Сегодня, 08:43

Кузнецов считает, что Малкин может забрасывать по 30 шайб за сезон в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях от выступления форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в ближайших сезонах.

«Если здоровье будет, мне кажется, Жека может легко по 30 вваливать каждый сезон», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний нападающий набрал 11 (2+9) очков в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 октября россиянин забросил свою 500-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
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