Кузнецов считает, что Малкин может забрасывать по 30 шайб за сезон в НХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях от выступления форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в ближайших сезонах.

«Если здоровье будет, мне кажется, Жека может легко по 30 вваливать каждый сезон», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний нападающий набрал 11 (2+9) очков в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 октября россиянин забросил свою 500-ю шайбу за карьеру в НХЛ.