Кузнецов с передачи Овечкина забросил «Бостону». Видео
03:21
«Вашингтон» сравнял счет в контрольном матче НХЛ против «Бостона». На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.
Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин, сделавший голевую передачу. Для обоих это первые очки результативности в этом межсезонье.
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю