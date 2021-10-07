Кузнецов с передачи Овечкина забросил «Бостону». Видео

«Вашингтон» сравнял счет в контрольном матче НХЛ против «Бостона». На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин, сделавший голевую передачу. Для обоих это первые очки результативности в этом межсезонье.