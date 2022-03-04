Кузнецов с передачи Овечкина забросил 16-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В конце перевого периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов ассистировал ему соотечественник Александр Овечкин.

Теперь на счету Кузнецова 16 заброшенных шайб в этом сезоне. У Овечкина теперь 33 голевые передачи.