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Кузнецов развлекается на бейсболе. И показал фирменную птичку

18:00
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Нападающий хоккейного «Вашингтона» Евгений Кузнецов посетил бейсбольный матч между «Вашингтоном» и «Милуоки» (4:3). Победу «Нэшионалз» он отметил своим фирменным празднованием.

Напомним, что Кузнецов пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий дисквалифицирован на три матча за употребление кокаина.

Следы запрещенного вещества были найдены в допинг-пробе игрока на чемпионате мира-2019. ИИХФ отстранила россиянина от турниров под своей эгидой на четыре года.

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