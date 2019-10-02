Кузнецов развлекается на бейсболе. И показал фирменную птичку

Нападающий хоккейного «Вашингтона» Евгений Кузнецов посетил бейсбольный матч между «Вашингтоном» и «Милуоки» (4:3). Победу «Нэшионалз» он отметил своим фирменным празднованием.

Напомним, что Кузнецов пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий дисквалифицирован на три матча за употребление кокаина.

Следы запрещенного вещества были найдены в допинг-пробе игрока на чемпионате мира-2019. ИИХФ отстранила россиянина от турниров под своей эгидой на четыре года.