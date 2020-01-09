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Кузнецов разобрался с защитниками и сделал передачу на гол Вране. Видео

04:37
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«Филадельфия» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, начало второго периода). На 13-й минуте отличился форвард гостей Якуб Врана. Он сделал это после результативной передачи Евгения Кузнецова. Россиянин подобрал шайбу на «пятачке», увел двух защитников за собой за ворота и отдал пас чешскому нападающему.

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