Кузнецов разобрался с защитниками и сделал передачу на гол Вране. Видео
04:37
«Филадельфия» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, начало второго периода). На 13-й минуте отличился форвард гостей Якуб Врана. Он сделал это после результативной передачи Евгения Кузнецова. Россиянин подобрал шайбу на «пятачке», увел двух защитников за собой за ворота и отдал пас чешскому нападающему.
Kuzy ?? Vrana = ? pic.twitter.com/ObAhgre2ik— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 9, 2020
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