Кузнецов разобрался с защитниками и сделал передачу на гол Вране. Видео

«Филадельфия» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, начало второго периода). На 13-й минуте отличился форвард гостей Якуб Врана. Он сделал это после результативной передачи Евгения Кузнецова. Россиянин подобрал шайбу на «пятачке», увел двух защитников за собой за ворота и отдал пас чешскому нападающему.

Kuzy ?? Vrana = ? pic.twitter.com/ObAhgre2ik — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 9, 2020