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Кузнецов рассказал о самой лучшей шайбе в своей карьере

10:33
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, что считает лучшим своим голом заброшенную шайбу в седьмом матче серии плей-офф первого раунда против «Айлендерс» в 2015 году.

Кузнецов отличился на 53-й минуте решающей встречи при счете 1:1, принеся победу команде.

— Очень памятный для меня гол, — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ. — Я еще совсем молодой был, и старался доказать Барри Тротцу, что на меня можно положиться в решающие моменты важных матчей.

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