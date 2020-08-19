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Кузнецов ради спасения серии с «Айлендерс» постригся налысо

07:41
Евгений Кузнецов. Фото RMNB.com
Евгений Кузнецов. Фото RMNB.com
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов перед четвертым матчем первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» побрился наголо.

Это произошло после того, как столичный клуб трижды уступил в серии и оказался на грани вылета из плей-офф. Капитан команды Александр Овечкин не стал стричься налысо, но оставил только небольшую бородку на лице.

В четвертом матче серии «Вашингтон» одержал волевую победу над «Айлендерс» (3:2) и сделал счет 1-3.

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