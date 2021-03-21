Кузнецов провел 500-й матч в составе «Вашингтона»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 1:3.

Для форварда «Кэпиталза» Евгения Кузнецова этот матч стал 500-м в НХЛ. Все игры в лиге 28-летний россиянин провел за «Вашингтон», за который выступает с 2014 года. На его счету 402 (123+279) очка в НХЛ.

В текущем сезоне Кузнецов провел 21 матч и набрал 13 (3+10) очков.