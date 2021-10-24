Кузнецов: «Когда так возвращаешься в игру, то, конечно, хочешь одержать победу»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:4 ОТ).

«То, что мы уступали со счетом 0:3 — это наша вина, и это большая проблема для нас, это нужно исправлять, — приводит слова Кузнецова русскояъзычная версия сайта НХЛ. — С другой стороны, мы нашли способ счет сравнять. Когда ты так возвращаешься в игру, то, конечно, хочешь одержать победу. Но если сейчас проанализировать этот матч, то я верю, что мы сегодня заработали одно очко. Потому что «Калгари» играл очень здорово.

Не скажу, что меня выпускают в меньшинстве, чтобы я прям подловил момент и забил гол. Но это вопрос веры и надежды. В первую очередь, другие ребята, которые специализируются на меньшинстве, учат тебя, как действовать в обороне. Это очень важный момент матча, и в спецбригадах должны выходить те, кто лучше справляются с этой работой. Вообще мое мнение — каждый игрок нашей команды способен хорошо играть и в большинстве, и в меньшинстве.

Я не думаю, что мы в большинстве сейчас сыграли плохо. Мы делали много хороших вещей. Контролировали шайбу, создавали голевые моменты, бросали. Я не считаю, что мы были слабыми в розыгрыше лишнего. Вот прошлый матч в этом смысле был плохим. Мы собрались, поговорили, что в большинстве должны показывать больше старания. Это и делали против «Калгари», продолжая работать и верить в себя. Всегда просто искать извинения или намекать, что какой-то парень в большинстве играет отстойно. Но у нас спецбригада — как единое целое. И порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом стать лучше. Мы понимаем, что должны исправить этот момент, и он нам поможет стать сильнее».

29-летний Кузнецов в этом сезоне провел 5 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.