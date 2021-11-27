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Кузнецов прокомментировал победу над «Флоридой»

09:15

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Флоридой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я просто пытался контролировать шайбу. Не хочу много говорить об этом, потому что хочу оставить это при себе, но я чувствую, что мы должны выходить 2 в 1, если у нас есть шанс. Уверен, что гол в меньшинстве способен придать команде импульс, просто нужно убедиться, что нам удастся вернуться в игру раньше соперника», — приводит сайт «Кэпиталз» слова Кузнецова.

В матче с «Флоридой» Кузнецов сделал три результативных передачи. Первый гол «Вашингтона» при участии россиянина был заброшен, когда команда находилась в меньшинстве.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/capitals/news/ovechkin-and-caps-overcome-cats-4-3/c-328376876

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Иван Торопцев все материалы автора
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