Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Баффало» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это были очень важные два очка для нас. Очки, в которых мы нуждались больше, особенно в серии побед. Зная, что завтра будет довольно тяжелая игра, это огромные два очка для нас», — цитирует пресс-служба клуба Кузнецова.

В этом матче россиянин сделал голевую передачу и реализовал свою попытку в серии буллитов.